Захватчик банка в центре Москвы заявил, что ранее имел судимости
Мужчина, захвативший отделение банка на Земляном Валу в центре Москвы, заявил, что ранее был судим за угон и грабеж. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Злоумышленник рассказал о судимостях во время дачи показаний.
Отмечается, что подозреваемый — уроженец Нижневартовска. В Москве он работал грузчиком.
«В сумке, с которой он пришел в банк, были обнаружены деньги», — добавил источник.
Ранее стало известно, что злоумышленник удерживал в заложниках несколько посетителей банка на Земляном Валу в Москве и угрожал взрывом. Преступник был задержан.
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