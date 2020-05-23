Захватчик банка в центре Москвы заявил, что ранее имел судимости

Мужчина, захвативший отделение банка на Земляном Валу в центре Москвы, заявил, что ранее был судим за угон и грабеж. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Злоумышленник рассказал о судимостях во время дачи показаний.

Отмечается, что подозреваемый — уроженец Нижневартовска. В Москве он работал грузчиком.

«В сумке, с которой он пришел в банк, были обнаружены деньги», — добавил источник.

Ранее стало известно, что злоумышленник удерживал в заложниках несколько посетителей банка на Земляном Валу в Москве и угрожал взрывом. Преступник был задержан.

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