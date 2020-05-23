Установлена личность захватчика отделения банка в Москве

Полицейские установили личность захватчика отделения банка на Земляном Валу в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

Отмечается, что злоумышленник — гражданин России, он приехал в Москву из другого региона.

Задержанный все еще находится на месте происшествия, его в скором времени перевезут в отделение полиции.

Мотивы мужчины, захватившего отделение банка, пока неизвестны.

Ранее стало известно, что злоумышленник удерживал в заложниках несколько посетителей банка на Земляном Валу в Москве и угрожал взрывом. Преступник был задержан.

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