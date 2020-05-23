В Иране госслужащие вернутся на рабочие места 30 мая

В Иране госслужащие вернутся на свои рабочие места начиная с 30 мая. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление президента страны Хасана Рухани.

По его словам, в Иране удалось взять под контроль ситуацию с коронавирусной инфекцией, тенденция смертности снижается.

Кроме того, в честь окончания месяца поста Рамадан в стране 24 мая на шесть часов откроют святые для мусульман места и мечети.

26 мая в Иране откроются музеи, достопримечательности, исторические культурные места.

За прошедшие сутки в Иране коронавирус выявлен у более 1,8 тыс. человек, всего — у 133 тыс. Скончались от инфекции 7,3 тыс. человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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