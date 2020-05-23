Установлены еще двое подозреваемых в реабилитации нацизма

Следственный комитет (СК) России установил еще двоих подозреваемых в размещении фотографий нацистов на сайте акции «Бессмертный полк», сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

По версии следствия, житель Казани Мухаммед Эль-Айюби разместил на сайте акции фотографию лидера Национал-социалистической партии Германии Адольфа Гитлера.

Кроме того, по данным следователей, житель Перми Даниил Шестаков опубликовал на портале акции снимок генерала Андрея Власова, осужденного за измену Родине.

В настоящее время по делу о реабилитации нацизма, которое было возбуждено в связи с этими публикациями, проходят шесть человек, заявила Петренко.

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