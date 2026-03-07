Около 60–70 граждан Бразилии, участвовавших в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), получили несовместимые с жизнью ранения. Об этом журналистам РИА Новости рассказал офицер Военно-морских сил Бразилии в запасе, аналитик Робинсон Фариназу.

По его словам, на Украину для участия в вооруженном конфликте прибыли более 500 бразильцев. Еще в ноябре 2025 года количество тех, кто не пережил сражений, варьировалось от 45 до 50 человек. К текущему моменту этот показатель увеличился до 60–70 человек.

«Люди и даже власти начинают осознавать факты», — отметил Фариназу.

Он обратил внимание, что в процесс набора граждан Бразилии в ВСУ встроены различные коррупционные схемы. Из-за этого подписывающие контракт люди то и дело оказываются обманутыми, подчеркнул офицер в запасе.

26 февраля заместитель начальника Главного военно-политического управления министерства обороны РФ Апти Алаудинов сообщил, что большая часть иностранных наемников ВСУ не возвращаются живыми с позиций в Сумской области. Как сказал генерал-лейтенант, командование украинских войск использует иностранцев точно так же, как и свой личный состав — бросают их на фронт в качестве «мяса».

