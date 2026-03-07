Размер шрифта
«Краснодар» требует перенести матч с «Рубином» в РПЛ

«Краснодар» требует перенести матч с «Рубином» в РПЛ из-за холодной погоды
Виталий Тимкив/РИА Новости

«Краснодар» хочет перенести матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином» из-за холодной погоды. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Согласно опубликованной информации, 8 марта в Казани, где должна пройти игра, ожидается в районе –15°C — это температура, ниже которой играть в футбол по регламенту нельзя, если нет согласия обеих команд.

«Краснодар» обратился в РПЛ по поводу переноса, однако «Рубин» при такой погоде играть согласен. Решение по проведению встречи должен принять главный арбитр за час до начала игры, однако «быки» не хотят вылетать в столицу Татарстана. При этом этом судья может перенести игру как на другой день, так и сдвинуть ее начало, если вдруг потеплеет.

Игра должна пройти на «Ак Барс Арене» 8 марта, стартовый свисток запланирован на 17:00 по московскому времени. В турнирной таблице «Краснодар» идет на первом месте после 19-ти туров набрав 43 очка, «Рубин» расположился на девятой позиции, имея в активе 23 балла.

