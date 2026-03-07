Размер шрифта
В двух регионах России зафиксировали снижение цен на жилье

Аналитик Гольдберг: в Смоленской области и Хакасии упали цены на жилье
Смоленская область и Хакасия вошли в число российских регионов, где цены на жилье не растут, а снижаются. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

По его словам, в большинстве регионов в прошлом году цены на жилье продолжали расти, однако были территории, где наблюдалось снижение стоимости недвижимости. В качестве примеров он назвал Смоленскую область и Хакасию.

В ДОМ.РФ уточнили ТАСС, что по итогам 2025 года и в январе 2026 года цены также снизились в Архангельской и Омской областях.

При этом в компании ожидают, что по мере смягчения денежно-кредитной политики массовый спрос на ипотеку будет постепенно возвращаться на рынок. По прогнозу аналитиков, это может поддержать умеренный рост цен на жилье.

Эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский в беседе с «Газетой.Ru» спрогнозировал, что вторичные квартиры в России в марте подешевеют на 0,5-1,5% по сравнению с февралем. Однушки 33-37 кв. м будут стоить до 5,5 млн рублей в среднем, двушки 45-52 кв. м — до 7,5 млн рублей, трешки 60-75 кв. м — до 10,5 млн рублей в среднем.

Ранее россиян предупредили о возможном подорожании новых квартир.

 
