Макаревич вернулся в Израиль несмотря на войну с Ираном

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) вернулся в Израиль несмотря на войну с Ираном. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на пресс-секретаря музыканта Антона Чернина.

Недавно, уточнил представитель знаменитости, у «Машины времени» закончились европейские гастроли.

«Уезжать из страны насовсем не планирует, не считая гастролей по графику», — сказал Чернин.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

