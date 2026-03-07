Россия выпала из топ-10 главных покупателей бразильского кофе

Россия резко сократила закупки бразильского кофе по итогам февраля, опустившись в рейтинге крупнейших импортеров с 7-го на 14-е место. Об этом свидетельствуют подсчеты РИА Новости на основе данных таможенной службы южноамериканской республики.

Объем поставок упал до минимального значения за последние полгода. Согласно статистике, в феврале Бразилия экспортировала в РФ почти 3 тысячи тонн кофе на $20,3 млн — на уровне прошлого сентября, примерно вдвое меньше январского уровня и почти в 2,6 раза ниже по сравнению с февралем 2025-го.

На фоне падения закупок Россия потеряла позиции в десятке ведущих импортеров бразильского кофе. Лидерами по итогам февраля стали Германия (23,4 тысячи тонн), Италия (16,5 тысячи тонн) и США (15,7 тысячи тонн). Замыкают пятерку крупнейших покупателей Бельгия (9,9 тысячи тонн) и Япония (8,3 тысячи тонн).

В целом Бразилия за февраль продала за рубеж 142,5 тысячи тонн кофе более чем на $1 млрд. Это на 17% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Значительные изменения в структуре российского экспорта кофе происходили и год назад: прошлой зимой место основного поставщика этого продукта в РФ заняла Бразилия, сменив ранее лидировавший среди экспортеров Вьетнам.

Бразильский кофе ценится выше вьетнамского из-за более высокому содержанию арабики. Он считается оптимальным для приготовления эспрессо и капучино, в отличие от более горькой и крепкой робусты из Вьетнама.

