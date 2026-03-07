Застрявшие на Шри-Ланке россияне рискуют оказаться на улице

ТАСС: российские туристы на Шри-Ланке пожаловались на угрозу выселения из отелей

Российские туристы, которые не могут покинуть Шри-Ланку из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, заявили о риске выселения из отелей. Об этом говорится в обращении туристов, которое имеется в распоряжении ТАСС.

В документе отмечается, что у части отдыхающих нет гарантии продления проживания и питания, из-за чего люди могут остаться без жилья. Кроме того, у многих заканчивается срок действия медицинской страховки, что создает риск отсутствия страхового покрытия в случае болезни, травмы или необходимости срочной медицинской помощи. У некоторых граждан также истекают визы и сроки разрешенного пребывания.

В обращении говорится, что среди застрявших россиян есть дети, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, а у некоторых заканчиваются жизненно необходимые лекарства.

Туристы просят создать единый координационный механизм для организации вывоза россиян и централизованного учета находящихся на острове граждан с регулярным обновлением информации о маршрутах возвращения. Они также просят запустить специальные вывозные рейсы.

Как рассказала ТАСС туристка Надежда Сафьян, при посадке на рейсы авиакомпаний ОАЭ сейчас приоритет получают резиденты Дубая. До этого она сообщала, что на Шри-Ланке остаются тысячи российских туристов. Среди авиакомпаний, чьи рейсы были отменены, — Air Arabia, Etihad, Qatar и Flydubai.

Ранее около 10 тысяч россиян не могли вернуться домой из-за отмены рейсов на Ближнем Востоке.