В США сообщили о «затруднительном положении» Индии из-за военного судна Ирана

Власти Индии оказались в «затруднительном положении» после того, как предоставила убежище иранскому военному кораблю. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

»Индия заявила, что разрешила иранскому военному кораблю пришвартоваться в своем порту за несколько дней до того, как другой фрегат Ирана был потоплен американской подводной лодкой», — говорится в статье.

Речь идет о судне IRIS Lavan, которое в настоящее время пришвартовано в порту Кочи. По информации индийского чиновника, 28 февраля Тегеран обратился к Нью-Дели с просьбой срочно разместить на своей территории этот корабль, сославшись на «технические проблемы» у судна. Запрос был одобрен 1 марта. Как заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкара, иранскому судну, на борту которого находились 183 человека, разрешили пришвартоваться из гуманных соображений, несмотря на непростую политическую ситуацию.

Bloomberg отмечает, что инцидент с иностранным военным кораблем поставил власти Индии в «затруднительное положение», так как до сих пор Нью-Дели сохранял нейтральную позицию в разрастающемся на Ближнем Востоке конфликте. При этом, по данным источников, индийские власти не получали от США никаких запросов относительно IRIS Lavan, а Нью-Дели не предпринимает никаких шагов, чтобы иранские моряки вернулись на родину — им разрешено остаться в Индии до окончания ремонта.

4 марта сообщалось у берегов Шри-Ланки США потопили иранский фрегат IRIS Dena, когда он возвращался после участия в международных военно-морских учениях MILAN, организованных Индией. Шриланкийцы спасли несколько десятков моряков. более 100 человек атаку не пережили.

Ранее была названа стоимость американской торпеды, потопившей иранский фрегат.