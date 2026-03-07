Актриса «СашиТани» трагически погибла вместе с дочерью

Актриса Ведунова погибла в автокатастрофе с незнакомым водителем

Актриса Екатерина Ведунова трагически погибла вместе с 15-летней дочерью. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на подругу погибшей Марианну Прядко-Белоусову.

По словам Прядко-Белоусовой, 4 марта Екатерина с девочкой попали в автокатастрофу с незнакомым водителем.

«За рулем машины, на которой они ехали, был какой-то пожилой водитель», — рассказала женщина.

В ГАИ подтвердили, что ДТП со смертельным исходом было зарегистрировано 4 марта поздним вечером в Зубово-Полянском районе. Уточняется, что ехавший в сторону Москвы 77–летний водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем, ехавшим в сторону Пензы.

45-летняя Екатерина Ведунова скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, 15-летняя дочь умерла в больнице.

Екатерина Ведунова сыграла в сериалах «СашаТаня», «Великолепная пятерка», «Универ. Новая общага», «Чернобыль». Последний проект с ее участием, 13-й сезон сериала «Склифосовский», выйдет на ТВ в 2026 году.

