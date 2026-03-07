Размер шрифта
«Досадное стечение обстоятельств»: Вяльбе о собаке, которая привела к травме лыжницы

Вяльбе назвала досадным стечением обстоятельств инцидент с собакой на ЧР
Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала досадным стечением обстоятельств появление собаки, которая сбила лыжниц во время марафона на чемпионате России. Ее слова приводит РИА Новости.

«Уверена, что в конкретной ситуации собаки были бездомные. Еще до начала чемпионата России организаторы проводили работу с теми, кто привык гулять с собаками в районе дистанции. Досадное стечение обстоятельств, но бетонную стену вокруг всей трассы невозможно поставить», — заявила она.

7 марта лыжницы Арина Кусургашева и Алина Кудисова упали во время масс-старта на 50 км на чемпионате России — 2026 из-за появившейся на трассе собаки.

Животное появилось перед группой лыжниц на одном из участков, что повлекло столкновение: Кудисова упала на первой, следом за ней равновесие не удержала Кусургашева. Причем Кусургашева смогла подняться и продолжить марафон, а вот ее соперница была вынуждена сойти с дистанции: Кудисова не смогла сразу подняться, лыжница расплакалась из-за того, что вероятно, получила травму.

Чемпионат России проходит в Южно-Сахалинске.

Ранее тренер Сергей Турышев заявил, что у Кудисовой начались головные боли, и возникли проблемы с копчиком.

 
