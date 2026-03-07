Размер шрифта
Данные солдат ВСУ занесут в единый цифровой реестр

Минобороны Украины: правительство утвердило создание единого реестра солдат ВСУ
Reuters

Правительство Украины утвердило порядок ведения единого цифрового реестра солдат ВСУ, начав его создание в стране. Об этом сообщило украинское министерство обороны в своем Telegram-канале.

«Правительство утвердило порядок ведения государственного реестра военнослужащих. Это запускает создание единого, защищенного цифрового источника данных о личном составе ВСУ и ГССТ (государственная специальная служба транспорта – прим.ред.). Для военных появление реестра будет означать, что от них реже будут требовать справки, быстрее станет доступ к сервисам и льготам», — написано в сообщении.

Отмечается, что каждый военнослужащий получит уникальный электронный идентификатор. А в системе будет храниться информация о прохождении службы, статусе военного и его карьере.

Еще январе 2024 года Верховная рада одобрила создание единого реестра военнообязанных от 17 до 60 лет. В апреле 2024 года президент Украины Зеленский подписал закон о создании на Украине цифрового реестра военнообязанных.

В феврале 2026 года Зеленский заявил, что украинские войска на протяжении нескольких лет испытывают дефицит личного состава. Также в конце января украинские военные рассказали The New York Times, что Киеву не хватает военных для защиты каждого участка фронта.

Ранее Зеленский признал нехватку солдат в ВСУ.

 
