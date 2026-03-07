Размер шрифта
Россия выиграла первую медаль на Паралимпийских играх

Горнолыжница Ворончихина принесла сборной РФ первую медаль на Паралимпиаде
Stoyan Nenov/Reuters

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина стала бронзовой медалисткой зимних Паралимпийских игр — 2026.

Она с результатом 1 минута 24,47 секунды заняла третье место в скоростном спуске в категории «стоя». Золотую медаль завоевала шведка Эбба Аарше (1:22,00), ставшая трехкратной паралимпийской чемпионкой. Серебро на счету француженки Орели Ришар (+1,71 секунды).

Российские атлеты выступают на Паралимпийских играх с флагом и гимном.

Региональная общественная организация «ЖИТЬ» запустила всероссийский флешмоб #Вотличнойформе в поддержку российских паралимпийцев, которые впервые за 12 лет будут выступать с национальным флагом и гимном на Играх в Италии.

IPC в сентябре 2025 года снял санкции с России и Белоруссии, вернув им право выступать. С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

Шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения на Паралимпиаду в Италии. Россияне выступят на играх с флагом и гимном впервые с 2014 года. Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина д'Ампеццо проходит с 6 по 15 марта. Российские спортсмены приняли участие в церемонии открытия, делегация вышла под национальным флагом на парад спортсменов.

Ранее российские паралимпийцы впервые с 2014 года вышли на церемонию открытия Игр с флагом.

 
