Ученицы Тутберидзе борются за победу в финале Гран-при: женщины катают короткую программу

13:36

Очень здорово выступила Ксения! Сверхуверенно она чувствовала себя на льду и по-настоящему зажгла публику. Что же касается элементов, она не совершила ни одной грубой ошибки. Двойной аксель, лутц + тулуп, вращения четвертого уровня, за одно из которых она получила минимальное снижение, дорожка — третьего. Все четко исполнила спортсменка. По компонентам она лидирует, а вот по элементам немного уступила Нелюбовой.

Оценка — 70,26.