Ученицы Тутберидзе борются за победу в финале Гран-при: женщины катают короткую программу

Вторая группа начала разминку.
Очень энергичное и акробатичное выступление. Классную динамику выдала Садкова, на скорости и на кураже исполнила все элементы. Были мелкие огрехи, но все элементы оказались в зеленой зоне. Лутц + тулуп, двойной аксель, вращение и дорожка четвертого уровня, тройной риттбергер. Довольна собой Дарья.
Оценка — 72,71.
Дарья Садкова закрывает первую разминку.
Очень здорово выступила Ксения! Сверхуверенно она чувствовала себя на льду и по-настоящему зажгла публику. Что же касается элементов, она не совершила ни одной грубой ошибки. Двойной аксель, лутц + тулуп, вращения четвертого уровня, за одно из которых она получила минимальное снижение, дорожка — третьего. Все четко исполнила спортсменка. По компонентам она лидирует, а вот по элементам немного уступила Нелюбовой.
Оценка — 70,26.
Ксения Гущина начинает свой прокат.
Расстроена Анна, не очень довольна и Липницкая. Ляшенко не заявляла очень сложный контент и хорошо шла, начав с двойного акселя, затем исполнив тройной риттбергер. Но упала с тройного лутца и не смогла исполнить каскад.
Оценка — 56,17.
Теперь Анна Ляшенко выходит. Воспитанница олимпийской чемпионки Юлии Липницкой.
Чисто выступила Камилла. Начала с тройного акселя, который не очень удачно приземлила, но снижения не получила. Затем уверенно исполнила каскад флип + тулуп, вращения и дорожка — все было хорошо, и судьи оценивают это по достоинству.
Оценка — 72,31.
Камилла Нелюбова на льду.
Довольна собой Вероника. Очень уверенно выступила. Хотя в ее контент не было ультра-си, свои элементы она сделала достаточно чисто и качественно. Она получила Q за стартовый каскад тройной лутц + тройной тулуп, но это единственное снижение.
Оценка — 67,85.
Выступает Вероника Яметова.
Очень яркое начало. С трикселя начала Мария, исполнила вращения четвертого уровня, каскад тройной лутц + тройной тулуп. Все было в зеленой зоне вплоть до последнего вращения в заклоне, которое оказалось неудачным. Но есть огрехи, так что судьи пересматривают элементы.
Оценка — 61,54.
Начинаем! Мария Елисова открывает прокаты.
Первая разминка: Мария Елисова, Вероника Яметова, Камилла Нелюбова, Анна Ляшенко, Ксения Гущина, Дарья Садкова.
Вторая разминка: Елизавета Куликова, Софья Муравьева, Мария Захарова, Дина Хуснутдинова, Анна Фролова, Алиса Двоеглазова.
Добрый день, уважаемые читатели! Следим за короткой программой у женщин в финале Гран-при России.