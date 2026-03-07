Потерпевший — Олег Газманов: продюсера Филиппа Россу арестовали по делу о мошенничестве

Басманный суд Москвы отправил под стражу продюсера Филиппа Россу, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и нарушении авторских прав на музыкальные произведения. Потерпевшим по уголовному делу проходит певец Олег Газманов. Обвиняемый своей вины не признает. Росса — известный музыкальный продюсер, сотрудничавший со многими артистами, включая Дмитрия Маликова, Диму Билана, Александра Пушного, Юлию Савичеву, а также группы SEREBRO и t.A.T.u.

В Москве суд арестовал Филиппа Россу — бывшего продюсера народного артиста России певца Олега Газманова и других известных исполнителей. Мужчину отправили в СИЗО в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Сведения об этом появились на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

«Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Росса Ф. М.»,

— сказано в публикации.

Из доступной информации по делу следует, что Филиппа Россу обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 159, ч. 4 (мошенничество) и ст. 146, ч. 2 (нарушение авторских прав). Прокуратура ходатайствовала о заключении обвиняемого под стражу, просьба была удовлетворена.

Как пишет «Коммерсантъ», изначально продюсер проходил по делу свидетелем, но 5 марта был задержан в качестве подозреваемого, а затем ему предъявили обвинение, которое он не признал. Потерпевшим по делу проходит народный артист России Олег Газманов.

Издание указывает, что адвокаты обвиняемого Елена Ивашина и Юрий Харькин возражали против такой меры пресечения, отмечая, что обвинения относятся к предпринимательской деятельности — а в таких случаях закон прямо запрещает заключение под стражу. Кроме того, они отмечали, что их подзащитный имеет постоянное место жительства и является единственным родителем несовершеннолетней дочери, мать которой скончалась.

Из заслуг Филиппа Россы защита отметила награждение медалью МЧС «За спасение при пожаре»: в 2024 году он участвовал в спасении людей при возгорании гостиницы в Тольятти. В качестве поручителя за Филиппа Россу выступил заместитель председателя комиссии по культуре и сохранению духовного наследия Общественной палаты, скрипач Петр Лундстрем.

Суд не согласился с этими аргументами и счел оправданной позицию ГСУ СКР о том, что обвиняемый может попытаться скрыться или иным образом воспрепятствовать расследованию. Отметим, что, согласно ст. 108 ч. 1.1 Уголовно-процессуального кодекса суд может отправлять под стражу обвиняемых в мошенничестве.

Кто такой Филипп Росса

Согласно сайту philiprossa.ru, Филипп Росса — музыкальный продюсер и эксперт музыкальной индустрии, сотрудничавший со многими известными артистами, включая Олега Газманова, Дмитрия Маликова, Александра Ревву, Диму Билана, Александра Пушного, Юлию Савичеву, а также группы SEREBRO и t.A.T.u. По данным газеты «Коммерсантъ», к этому списку можно добавить Родиона Газманова, Дмитрия Маликова, Игоря Саруханова и «Хор Турецкого».

Кроме того, в сфере электронной музыки и клубной культуры Филипп Росса известен как DJ Michelangelo, выходивший на сцену в течение 20 лет и «отыгравший сотни часов сетов в 80 городах России, Испании, США и Японии».

«Коммерсантъ» отмечает, что в 2016 году Росса оказался в центре скандала после ареста экс-главы Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, которого обвиняли в незаконной продаже недвижимости. С последними обвинениями, по утверждениям адвокатов, это никак не связано.

В 2016-м после ареста экс-главы РАО Федотова президент Федерации интеллектуальной собственности Роман Абрамов сообщил о давлении и угрозах. Интересы Федотова на встрече представлял Филипп Росса, потребовавший приложить максимальные усилия для освобождения своего «клиента», в противном случае угрожая опубликовать «большое количество дискредитирующей информации заказного характера». Запись этого разговора, как отмечает «Коммерсантъ», была передана в правоохранительные органы.

В 2017 году экс-главу РАО Сергея Федотова осудили на полтора года лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. А в 2020 году — еще на 5,5 лет за хищение 762 миллионов рублей с помощью махинаций в сфере авторских прав.