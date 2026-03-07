Орбан ответил на угрозы Зеленского

Орбан заявил, что получил послание Зеленского, и посоветовал ему не угрожать

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил в эфире венгерского телеканала М1, что получил послание с угрозами от украинского коллеги Владимира Зеленского, но воспринял их как попытку запугать всю страну. Об этом сообщает РИА Новости.

Венгерский политик предупредил, что с помощью шантажа Украина ничего не добьется от Венгрии.

«Господин президент, я получил ваше послание, в котором вы угрожали мне своими солдатами и в моем лице всей Венгрии. Это не сработает, прекратите это. Это Венгрия. Венгров нельзя шантажировать, и мне нельзя угрожать», — сказал Орбан.

Он также призвал Киев прекратить нефтяную блокаду Будапешта и проявить к венграм уважение, «которое они заслуживают».

5 марта Зеленский заявил, что передаст ВСУ адрес Виктора Орбана, если Будапешт и дальше будет блокировать решение о выдаче Украине кредита на €90 млрд. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто осудил угрозы Зеленского и отметил, что никто не может угрожать Будапешту. Венгерские оппозиционные партии «Тиса» и «Йоббик» также негативно оценили угрозы Зеленского в адрес Орбана. А премьер-министр Словакии Роберт Фицо написал, что Зеленский своим заявлением перешел красные линии.

