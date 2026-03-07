СМИ: США хотят заключить сделку с Украиной из-за иранских дронов

Politico: чиновники США были в Киеве для обсуждения помощи в борьбе с БПЛА Ирана

Представители Пентагона на прошлой неделе приезжали на Украину для обсуждения возможного содействия Киева в отражении ударов иранских беспилотников на Ближнем Востоке. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что применение Ираном дешевых и простых в производстве беспилотных летательных аппаратов выявило уязвимость США и их союзников в регионе. В связи с этим американская администрация пытается добиться заключения с Украиной соглашения, в рамках которой Киев передал бы Вашингтону технологии для противодействия дронам. Это предоставило бы Украине «небольшой кратковременный рычаг давления» на Соединенные Штаты, говорится в статье.

По данным Politico, Киев посетил генерал военно-воздушных сил США Мэтт Росс совместно с представителями возглавляемого им межведомственного подразделения, которое ответственно за разработку и закупку средств подавления беспилотников. Сделка пока не состоялась.

5 марта президент США заявил в интервью агентству Reuters, отвечая на вопрос об Украине, что готов принять в военной операции против Ирана помощь любой страны.

Ранее сообщалось, что Украина может направить военных для защиты баз США на Ближнем Востоке.