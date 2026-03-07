В Курскую область вернулись три жителя, попавшие в украинский плен

Трех жителей Суджанского района Курской области, возвращенных из украинского плена 6 марта, разместили в административном центре региона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава российского субъекта Александр Хинштейн.

«Встретили и разместили в Курске трех жителей приграничья, возвращенных накануне из украинского плена <...> Людей обеспечили всем необходимым — спальными местами, едой, вещами», — рассказал губернатор.

По его словам, у одного из жителей за время нахождения на Украине ухудшилось состояние здоровья. В связи с этим его должны осмотреть врачи, которые примут решение о необходимости госпитализации. Кроме того, мужчине предстоит встретиться с правоохранителями и представителями министерства социальной защиты для оформления документов и назначения положенных выплат.

Состояние еще двух освобожденных курян — бабушки и ее внучки — оценивается как удовлетворительное. В настоящее время они находятся в пункте временного размещения.

В конце Хинштейн отметил, что власти продолжают принимать все необходимые меры, чтобы как можно скорее вернуть с Украины остальных жителей региона.

Накануне сообщалось, что 85-летняя бабушка и ее 42-летняя внучка из Суджанского района были обменены на украинку, отбывавшую наказание за уголовное преступление. В содействии освобождению участвовал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Ранее российский омбудсмен назвала недопустимым условие Киева для возвращения курян домой.