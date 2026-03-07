В США отвергли «значительную» выгоду России от поставок нефти Индии

Данное Индии временное разрешение США покупать российскую нефть не принесет «значительной выгоды» Москве. Об этом на своей странице в соцсети X написал министр финансов Скотт Бессент.

«Эта мера намеренно краткосрочная, и она не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству, поскольку разрешает операции только с той нефтью, которая уже находится на мели в море», — отметил Бессент.

По его словам, Индия действовала «добросовестно», прекратив закупать российскую нефть. Однако «в рамках работы по смягчению временного дефицита поставок нефти по всему миру» США временно разрешили Индии получить энергоресурс из РФ.

2 февраля президент США Дональд Трамп сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупки нефти из России.

5 марта Вашингтон временно позволил Индии покупать российскую нефть, находящуюся в танкерах в море. Решение было принято для снижения давления на мировом рынке нефти, которое произошло после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Пресс-служба Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина сообщила, что разрешение включает и нефтепродукты.

Также 6 марта Бессент заявил, что США могут пойти на дальнейшее смягчение санкций против российской нефти на фоне дефицита на мировом рынке. По его словам, сейчас в море находятся сотни миллионов баррелей сырой нефти, которая попадает под санкции, и вывод ее на рынок способен увеличить предложение.

Кроме того, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами й Кирилл Дмитриев написал в соцсети X, что обсуждает с американской стороной возможность смягчения санкций в отношении российской нефти.

Ранее в Кремле отказались раскрывать данные о торговле нефтью с Индией.