Общество

В Запорожской области при пожаре в частном доме погибли три ребенка

Балицкий: две девочки и мальчик погибли при пожаре в частном доме в Приазовском
Три ребенка погибли в результате пожара в частном доме в поселке Приазовское, расположенном в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, трагедия произошла в ночь на 7 марта.

«Сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть малышей от отравления угарным газом: мальчика 2022 года рождения и девочек 2021, 2024 годов рождения», — написал глава российского субъекта.

Предварительно, в момент возгорания несовершеннолетние находились дома одни. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и следователи, которым предстоит установить причины ЧП.

Главное управление МЧС России по Запорожской области в канале в мессенджере Max сообщило, что пожар мог начаться из-за детской шалости с огнем. Как рассказали в ведомстве, пламя было ликвидировано на площади 20 квадратных метров еще до того, как на место прибыли пожарно-спасательные подразделения.

6 марта в одной из школ Тюмени загорелся принтер. Telegram-канал SHOT писал, что пострадал один человек — учитель труда. Ему потребовалась госпитализация.

Ранее в Кировской области пенсионерка устроила дома пожар, разогревая еду для животных.

 
