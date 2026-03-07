Размер шрифта
Экс-сотрудница обвинила Машу Zoom в махинациях с криптой: «Заблокированы все карты»

Блогерша Маша Zoom опровергла обвинения в недобросовестной работе с криптой
Telegram-канал «Осторожно, новости»

Экс-сотрудница обвинила популярную блогершу Машу Zoom в махинациях с выплатами гонорара с использованием крипты. В беседе с Telegram-каналом «Осторожно, новости» монтажер Александра заявила, что после переводов от блогерши ей заблокировали карты.

Александра сообщила, что в июне 2024 года Александра устроилась монтажером к Masha Zoom и заключила договор с мужем инфлюенсера, Денисом. Первые несколько месяцев зарплата, по словам Александры, поступала со счета его ИП, а после деньги стали переводить незнакомые люди и организации. В апреле 2025 года Александре после очередного поступления денег заблокировали банковский счет, заподозрив ее в мошенничестве.

Когда в банке монтажера попросили предъявить документ от отправителя о том, что к ней отсутствуют претензии, девушка не смогла предоставить бумагу, потому что не знала отправителя. Со слов Александры, адвокат Дениса посоветовал ему написать в банк заявление, что тот платил монтажеру зарплату со счетов других людей, однако этого не произошло. Выяснилось, что женщину, которая перевела Александре 70 тысяч рублей, обманули мошенники под предлогом инвестирования, по этому факту было возбуждено уголовное дело.

По словам Александры, Маша и ее муж заблокировали ее в мессенджерах и удалили из соцсетей упоминания о сотрудничестве. когда потерпевшая подала на Александру в суд, обвинив в незаконном обогащении и предложив вернуть деньги, Денис, по словам девушки, отказался возмещать ущерб.

«Люди меня просто бросили, из-за их ошибок у меня появились огромные проблемы: у меня заблокированы все карты, я почти год не могу работать. Они меня кинули, а дальше спокойно живут», — говорит она.

Александра предположила, что ей отправляли деньги, полученные от продажи криптовалюты. Сама Мария называет обвинения экс-сотрудницы клеветой и утверждает, что та якобы сама просила Дениса переводить деньги на карту третьего лица, но тот отказался.

Накануне Басманный суд Москвы отправил под стражу продюсера Филиппа Россу, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и нарушении авторских прав на музыкальные произведения. Потерпевшим по уголовному делу проходит певец Олег Газманов.

Ранее Мария Погребняк «попалась на развод» и расплакалась.

 
