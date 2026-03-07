Казахстан оценил решение Ирана не наносить удары по соседним странам

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приветствует заявление президента Ирана Масуда Пезешкиана об отказе от атак на соседние страны на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил пресс-секретарь казахстанского лидера Айбек Смадияров в Telegram-канале.

Также Смадияров отметил, что Токаев считает данное решение Тегерана важной мерой, направленной на смягчение напряженности в регионе.

7 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что временный руководящий совет Исламской Республики постановил не наносить удары ракетами и беспилотниками по соседним странам, кроме случаев атаки с их стороны.

5 марта беспилотники, прилетевшие, как утверждает Баку, с территории Ирана, атаковали Нахичеванскую автономную республику Азербайджана: один дрон врезался в терминал аэропорта, другой упал рядом со школой. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о приведении армии в режим полной боеготовности. Баку обвинил Тегеран в нарушении международного права и вызвал иранского посла для объяснений.

Иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи опроверг утверждения о том, что Иран обстреливал соседнее государства, и заявил, что Вооруженные силы Исламской Республики проводят необходимое расследование инцидента.

Ранее в Израиле оценили вероятность вступления Азербайджана в войну с Ираном.