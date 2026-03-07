Размер шрифта
Минобрнауки обратилось к оказавшимся в ОАЭ российским студентам

Минобрнауки РФ призвало студентов из России в ОАЭ встать на консульский учет
Amr Alfiky/Reuters

Находящимся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) российским студентам следует встать на консульский учет. Это нужно, чтобы при необходимости быстро предупредить их об угрозе и оказать поддержку, пояснили РИА Новости в Минобрнауки РФ.

В министерстве уточнили, что сейчас в ОАЭ на базе филиалов российских вузов обучаются 127 граждан России. Кроме них в стране находятся студенты, приехавшие по программам академического обмена или на стажировку, сколько их может там быть — неизвестно.

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, начавшегося после ударов Израиля и США по Ирану, российское Минобрнауки внимательно отслеживает события в регионе и готово оказывать помощь находящимся в Эмиратах студентам. В ведомстве пояснили, что постановка на консульский учет позволит создать с ними канал оперативной связи для информирования о возможных рисках и координации дальнейших действий.

Тем временем российские власти организовали вывоз застрявших в странах ближневосточного региона туристов из РФ: сегодня, 7 марта, специальные авиарейсы заберут в общей сложности 9,2 тысячи путешественников из ОАЭ и Омана.

Ранее в Сети показали густой дым над аэропортом Дубая после атаки БПЛА.

 
