Нефть уже в пути: из-за войны в Иране США собираются ослабить санкции против России

На фоне разрастающегося топливного кризиса Вашингтон готов пойти на смягчение санкций против российской нефти, заявил министр финансов США Скотт Бессент. В частности, ранее достигнутое между Индией и США соглашение о прекращении закупок российских энергоносителей будет смягчено, и Дели сможет беспрепятственно принимать танкеры из РФ, не опасаясь карательных мер с американской стороны. Причиной изменения позиции США стал энергетический кризис из-за войны в Иране.

Вашингтон может ослабить ограничения в отношении поставок российской нефти на мировой рынок. Об этом в эфире Fox Business заявил министр финансов США Скотт Бессент. В качестве причины назван возникший на рынке дефицит сырья.

«Министерство финансов согласилось разрешить нашим союзникам в Индии начать закупать российскую нефть, которая уже находится в море. (…) Мы можем отменить санкции в отношении и другой российской нефти», — заявил Бессент.

По его словам, сейчас российские танкеры перевозят по морю «сотни миллионов баррелей нефти, на которые распространяются санкции», а снятие с них ограничений «позволит создать новые запасы».

Как пишет The Guardian, Вашингтон настаивает на том, что новые меры не направлены на полную отмену санкций против Москвы , которые были введены после начала украинского конфликта в 2022 году. Ослабления коснутся лишь тех поставок, «которые уже в пути». При этом отмена санкций против «некоторых российских компаний» все же возможна.

«Мы будем регулярно объявлять о мерах по облегчению ситуации на рынке, пока идет текущий конфликт», — сказал Бессент, уточнив, что высокие цены на нефть являются проблемой как для США, так и для международных рынков.

В пятницу, 6 марта, стало известно, что Вашингтон выдал Дели временное 30-дневное разрешение на покупку российской нефти индийскими нефтеперерабатывающими предприятиями. Из новых заявлений Бессента следует, что политика смягчения санкций может быть продолжена.

Urals дорожает

По сообщению Reuters, 6 марта цена на российскую нефть марки Urals на индийском рынке впервые превысила цену на нефть эталонной марки Brent.

«Трейдеры продают российскую нефть марки Urals в Индию с наценкой в 4–5 долларов за баррель по сравнению с нефтью марки Brent при условии доставки в индийские порты в марте и начале апреля», — говорится в публикации.

По данным агентства, за последнюю неделю рост цен на нефть российской марки Urals составил 50%, а на нефть марки Brent — 25%.

США впервые ввели самые жесткие санкции против крупнейших нефтяных компаний России в октябре 2025 года. Странам, покупающим нефть у компаний из американского «стоп-листа», грозят вторичные санкции, наносящие заметный ущерб экономике. До того российские нефтяные гиганты были под более мягкими секторальными санкциями.

Реакция в России

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил в соцсети X, что обсуждает с американской стороной возможность смягчения санкций в отношении российской нефти.

«Западные санкции нанесли ущерб мировой экономике», — написал он.

По его словам, вопрос поднимается на фоне заявлений Вашингтона о возможном пересмотре ограничений.

Комментируя дефицит энергоносителей на мировом рынке, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков написал, что сложившаяся ситуация стала «неприятным сюрпризом для Вашингтона».

«Индия вновь увеличивает закупки российской нефти. Неприятный сюрприз для Вашингтона. Но именно США сделали все возможное, чтобы транзит нефти и СПГ через Ормузский пролив прекратился. И тем самым подорвали собственные нефтяные санкции против России», — написал он.