Иран ударил по американской авиабазе в ОАЭ

Иран утром 7 марта нанес ударил по американской авиабазе «Аль-Дафра» в ОАЭ. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана), его цитирует агентство Fars.

«Беспилотные подразделения военно-морских сил КСИР сегодня рано утром провели массированную атаку на авиабазу «Аль-Дафра», — говорится в сообщении.

Уточняется, что иранские военные успешно поразили назначенные цели, среди которых — центр спутниковой связи, радары раннего предупреждения и управления огнем, а также центр контроля воздушных операций.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее иранские военные ударили по судну в Ормузском проливе.