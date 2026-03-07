Размер шрифта
В Минпросвещения рассказали, как будет устроен устный экзамен по истории для 9-классников

Минпросвещения: экзамен по истории будет допуском к ГИА наряду с устным русским
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Устный экзамен по истории наряду с итоговым собеседованием по русскому языку станет одним из условий допуска к ГИА для выпускников 9 класса, сообщили «Газете.Ru» в Минпросвещения. Нововведения вступят в силу в 2027/28 учебном году.

«Продолжением работы по историческому просвещению является введение, начиная с 2027/28 учебного года, обязательного устного экзамена по предмету «История» для выпускников 9 классов как одно из условий допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования наряду с получением результата «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. Форма устного экзамена будет соответствовать специфике исторического знания. Даст возможность предлагать школьникам проблемные вопросы на понимание смысла исторических процессов. Поспособствует умению аргументировать (или опровергать) определенные мнения. Поможет формулировать собственное отношение к историческим персоналиям, событиям», — сообщили там.

В министерстве отметили, что экзамен будет разработан строго по содержанию государственных учебников по истории.

«Каждый девятиклассник сможет порассуждать о событиях прошлого, о тех уроках, которые можно и нужно извлечь из истории. Все материалы экзамена будут разработаны в строгом соответствии с содержанием государственных учебников по истории. В настоящее время прорабатывается модель проведения данного экзамена, определяются сроки его проведения, а также разрабатываются модели контрольных измерительных материалов для проведения обязательного устного экзамена по истории для выпускников 9 классов. Минпросвещения России совместно с Рособрнадзором планируют необходимые мероприятия для учеников и учителей по ознакомлению с форматом устного экзамена», — говорится в сообщении.

О введении устного экзамена по истории для учеников 9 классов сообщил накануне глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что в ЕГЭ было введено историческое сочинение, и в министерстве дополнят общую проверку и изложение материала в 9-м классе в устном экзамене. Экзамен охватит около 1,5 миллионов ежегодно.

Ранее стало известно, какие предметы станут обязательными в вузах.

 
