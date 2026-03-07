Певица Долина выступит перед банкирами в Международный женский день

Народной артистке России Ларисе Долиной придется работать 8 Марта. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным канала, в Международный женский день артистка будет споет на корпоративе в Санкт-Петербурге перед банкирами.

Уточняется, что частное выступление народной артистки сейчас стоит не менее 3,5 млн рублей.

Недавно был перенесен концерт Долиной в подмосковной Коломне, за который 11 марта она должна была заработать около 3 млн рублей. Shot пишет, что за несколько дней до мероприятия было продано меньше 30% билетов при том, что ДК «Тепловозостроитель» в Коломне вмещает около 600 человек.

Команда артистки подтвердила перенос концерта на ноябрь 2026 года и объяснила, что это произошло по техническим причинам.

16 декабря 2025 года Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций и признал москвичку Полину Лурье законной хозяйкой квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной, действовавшей под влиянием мошенников. Однако ключи Лурье получила спустя месяц. Дверь квартиры пришлось вскрывать, так как певица в тот момент находилась на отдыхе за границей.

Накануне стало известно, что Долина отправится в концертный тур.

Ранее сообщалось, что музыкальная академия Ларисы Долиной заработала 14 млн рублей в 2025 году.