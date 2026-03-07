Размер шрифта
Американский бомбардировщик прибыл в Британию

Independent: бомбардировщик США B-1 прибыл на базу британских ВВС в Глостершире
U.S. Air National Guard/Master Sgt. Patrick Evenson/Reuters

Американский бомбардировщик B-1 прибыл на базу военно-воздушных сил Великобритании в графстве Глостершир после того, как Лондон разрешил США использовать свои базы для ударов по Ирану. Об этом сообщает газета Independent.

Отмечается, что этот самолет способен нести на себе 24 крылатые ракеты.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 1 марта сообщил в соцсети X, что Лондон принял просьбу Вашингтона использовать британские военные базы для нанесения ударов по складам ракет в Иране. После этого премьер заявил, что Соединенные Штаты не запрашивали доступ к британским базам до начала своей операции против Исламской Республики и попросили об этом только 28 февраля, то есть в день ее начала.

При этом газета The Telegraph со ссылкой на источники писала, что США запросили доступ к британским базам для ударов по Ирану за 17 дней до начала иранской кампании.

Ранее президент США назвал Стармера неудачником из-за нерешительной позиции Британии по Ирану.

 
