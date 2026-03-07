Украинцы нашли способ сообщать согражданам о месте нахождения ТЦК

В частных объявлениях об оказании услуг, продаже или аренде недвижимости украинцы все чаще стали указывать вероятность столкнуться в том или ином районе с сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) из-за участившихся случаев насильственной мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Безопасное место, без ТЦК, тревог и прилетов. Весь кооператив на около 400 дач, закрыт на ворота с кодовым замком, да и ТЦК о его существовании навряд ли знает, так что парням, которые не выходят из дома, будет где «размять ноги и погулять«даже дачного участка в , — пишет пользователь в объявлении о продаже дачного участка с домом в Харьковской области.

Предлагая парикмахерские услуги, в объявлении также указывают, что это не фейковое сообщение ТЦК, а реальное объявление без сюрпризов.

До этого стало известно, что десятки похищенных сотрудниками ТЦК украинцев удерживают в бараках на полигоне в Харьковской области, они лишены телефонов, душа и туалета.

22 февраля родственники мобилизованных украинских бойцов провели митинг возле здания ТЦК в Черноморске Одесской области. Отмечалось, что претензии протестующих связаны с тем, что их задержанные родные несколько недель не выходят на связь.

Ранее на Украине призвали дать мобилизованным время для завещания перед отправкой на фронт.