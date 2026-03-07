«Отпетые мошенники» о кончине жены Аморалова: «Случилась трагедия»

Группа «Отпетые мошенники» высказалась о кончине солиста коллектива Сергея Аморалова Марии. Новая запись появилась на странице коллектива в социальной сети «ВКонтакте».

«Друзья, в семье Сергея Аморалова случилась трагедия», — подтвердили случившееся представители группы.

Музыканты также опровергли появившиеся в СМИ сообщения о том, что у Аморалова якобы пытались взять интервью.

«Как некоторые пишут, что сказал, Маши нет, и захлопнул дверь. Это неправда!» — указано в посте.

К сообщению также прикреплена ссылка на публикацию в издании «СтарХит» как содержащую достоверную информацию. В публикации говорится, что модель Мария Аморалова (Мария Эдельвейс) страдала от почечной недостаточности и ее действительно не стало 1 марта.

Несмотря на случившееся, уточнил директор «Отпетых мошенников» Дмитрий Чунчиной, отмен концертов не будет, и Аморалов выйдет на сцену 7 марта в Вологде в рамках проекта «Дискач 90-х fest».

