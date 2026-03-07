Нефть из атакованного в Ормузском проливе танкера доплыла до берегов Шри-Ланки

Популярный пляж Хиккадува на Шри-Ланке оказался загрязнен нефтью, это произошло после того, как в Ормузском проливе был атакован нефтяной танкер. Видео публикует Mash.

Российские туристы сняли последствия загрязнения нефтепродуктами курортного района, которые пытаются устранить местные жители и специалисты. По словам россиян, нефтяные пятна прибило к берегам Шри-Ланки после того, как в Ормузском проливе близ города Маската иранские ракеты поразили танкер MKD Vyom, идущий под флагом Маршалловых островов и перевозивший сырую нефть.

По информации СМИ, инцидент произошел 1 марта. В Центре морской безопасности Омана информацию подтвердили.

1 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщал о поражении трех танкеров, принадлежащих США и Великобритании, в Персидском заливе и Ормузском проливе.

