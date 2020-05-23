Шесть человек удерживаются захватчиком в банке Москвы
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Предполагается, что в настоящее время шесть человек удерживаются захватчиком в банке в центре Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.
Отмечается также, что правоохранители расширили зону оцепления вокруг здания банка.
Ранее источник сообщил, что неизвестный удерживает в заложниках несколько посетителей банка на Земляном Валу в Москве и угрожает взрывом.
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