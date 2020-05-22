Вакцина от коронавируса МГУ вошла в перечень перспективных вакцин ВОЗ

Вакцина от коронавируса, разработанная в Московском государственном университете им. Ломоносова, вошла в перечень перспективных кандидатных вакцин ВОЗ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Всемирная организация здравоохранения включила разработку вакцинного препарата, создаваемого в МГУ имени М. В. Ломоносова, в перечень перспективных кандидатных вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19», — заявили в университете.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что первые результаты клинических испытаний российской вакцины против коронавируса будут готовы к началу июля текущего года.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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