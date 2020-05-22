Россия провела 8,1 млн тестов на коронавирус

В России проведено больше 8,1 миллиона тестов на коронавирус, сообщается в Telegram-канале »Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Отмечается, что за последние сутки анализы сдали 285,7 тысячи человек. Под врачебным наблюдением остаются 277 тысяч пациентов.

В России выявлено 317 тысяч заражений коронавирусом, скончались 3099 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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