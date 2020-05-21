Собянин: возвращать сотрудников в офисы в полном объеме пока рано

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по возобновлению работы сотрудников в офисах. Указ градоначальника о первом этапе смягчения ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса был опубликован на сайте мэра.

По его мнению, еще рано говорить о возвращении сотрудников в офисы в полном объеме.

Он добавил, что компаниям следует как можно дольше сохранять работников на «удаленке».

«Все городские организации обязаны сохранять максимальную долю сотрудников, работающих в дистанционном режиме», — говорится в сообщении.

Пропускной режим начал действовать в Москве с 15 апреля. Горожане, которые передвигаются по столице на личных автомобилях, общественном транспорте или такси, обязаны получать электронные пропуска через сайт мэрии.

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