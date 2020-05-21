Собянин: предварительные итоги тестирования на антитела к COVID-19 будут объявлены 22 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о проведении скрининговых исследований в столице на антитела к коронавирусу COVID-19. Соответствующее заявление он сделал в эфире «России 24».

Он уточнил, что в пятницу, 22 мая, будут подведены предварительные итоги данных исследований.

Кроме того, градоначальник добавил, что приглашение на участие в тестировании на антитела получили 70 тыс. жителей, из которых в итоге приняли участие в исследовании около 10 тыс. человек.

Собянин отметил, что такое количество участников тестирования все равно является большим.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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