В Москве мошенников задержали за обкрадывание онкобольных

В Москве полицейские задержали мошенников, которые обокрали онкобольных людей, выманив у них от от 300 тыс. до 1,5 млн руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

По данным полиции, злоумышленники обещали своим жертвам платное лечение в ведущих столичных клиниках.

Однако в дальнейшем они проходили лечение на общих основаниях по линии обязательного медицинского страхования.

Общий ущерб составил свыше 10 млн руб.

Подозреваемые задержаны. Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

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