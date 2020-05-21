В Подмосковье с 25 мая планируют открыть МФЦ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона рассчитывают начать поэтапно открывать многофункциональные центры (МФЦ) с 25 мая. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Готовятся к возобновлению работы и многофункциональные центры. Открытие возможно уже в ближайший понедельник», — написал он.

Отмечается, что МФЦ будут открываться в три этапа. На первом этапе посещение будет доступно по предварительной записи с ограниченным перечнем услуг для юридических лиц, на втором также будет действовать предварительная запись с оказанием 51 услуги для юридических и физических лиц. На третьем этапе МФЦ будет работать в штатном режиме и оказывать больше 330 услуг.

Ранее Подмосковье начало поэтапный выход из ограничений. С 18 мая в области заработали стройки и предприятия промышленности.

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