Электричество пропало в более 130 населенных пунктах Дагестана

МЧС России: авария оставила без света жителей 136 населенных пунктов в Дагестане
Более 130 населенных пунктов в Дагестане оказались обесточены из-за аварийного отключения электричества. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по республике.

«В результате аварийного отключения без электроснабжения остаются 132 населенных пункта в восьми муниципальных районах (Левашинском, Сергокалинском, Цунтинском, Кайтагском, Табасаранском, Магарамкентском, Агульском и Чародинском)», — рассказали в ведомстве.

Предварительно, отключение света произошло в связи с замыканиями на линии электропередачи (ЛЭП). К ликвидации последствий аварии привлекли восемь бригад электриков, которые состоят из 25 специалистов и восьми единиц техники.

Ожидается, что ремонтно-восстановительные работы завершат к 21:00 мск 28 марта.

Пресс-служба филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» в Telegram-канале написала, что технологические нарушения были зафиксированы на объектах энергетической инфраструктуры в Махачкале и 14 районах республики. Их причиной послужили сильный ветер, скорость порывов которого достигала 24 м/с, и дожди.

Ранее жители ряда районов Севастополя остались без света из-за аварийного отключения.

 
Как «хакнуть» знакомство: какие вопросы задать, чтобы получить максимум от общения
