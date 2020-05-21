Россия передала Камбодже партию медпрепаратов для борьбы с COVID-19

Россия передала Камбодже партию медицинских препаратов для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российское посольство в Пномпене.

Отмечается, что речь идет о партии из более чем 1 тыс упаковок медицинского препарата «Циклоферон».

Лекарства были переданы камбоджийской стороне в ходе встречи посла России в стране Дмитрия Цветкова с министром здравоохранения королевства Мам Бун Хенгом.

Медикаменты были переданы в рамках гуманитарной помощи.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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