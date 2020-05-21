В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя

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В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного дождя, сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Уточняется, что предупреждение из-за «местами сильного дождя» в столице и области будет действовать до 21.00 четверга, 21 мая.

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