В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя
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В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного дождя, сообщается на сайте Гидрометцентра.
«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
Уточняется, что предупреждение из-за «местами сильного дождя» в столице и области будет действовать до 21.00 четверга, 21 мая.
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