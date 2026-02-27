Размер шрифта
Губернатор попросил исследовать галечные пляжи Анапы после разлива мазута

Кондратьев просит исключить 8 пляжей Анапы из зоны ЧС после разлива мазута
Telegram-канал Оперативный штаб - Краснодарский край

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев попросил рассмотреть возможность исключения из зоны ЧС восьми пляжей Анапы, пострадавших при разливе мазута в декабре 2024 года. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Речь идет о восьми пляжных территориях – от села Большой Утриш до «Высокого берега». По его словам, за последние шесть месяцев там не было зафиксировано новых выбросов, морская вода отвечает всем требованиям.

Открытие этих пляжей очень важно для проведения курортного сезона, так как в прошлом году их закрытие привело к сокращению турпотока на 50%, подчеркнул Кондратьев.

Он также добавил, что в Витязево на тестовом участке в 1 км арендатор пляжа начал отсыпку дополнительного слоя песка толщиной не менее 50 см.

21 февраля оперштаб сообщал, что выбросы мазута обнаружены на берегу Черного моря в Анапе и в Темрюкском районе после сильного шторма.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили готовность пляжей Анапы к открытию.

 
