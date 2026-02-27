Иран восстановил подлодку, представляющую серьезную угрозу для кораблей США

Иранский флот вновь ввел в эксплуатацию одну из своих дизель-электрических подводных лодок проекта 877ЭКМ «Палтус», которые расцениваются как серьезная угроза для американских военных кораблей. Об этом сообщил Telegram-канал ImpNavigator.

Анализируя снимок военно-морской базы Ирана в Бендер-Аббасе, эксперты канала заметили подлодку российского производства, находящуюся у причала, а не в доке, что свидетельствует о ее возвращении в строй.

До этого сообщалось, что все три «Палтуса», состоящие на вооружении ВМС Ирана, проходили длительный ремонт. ImpNavigator предполагает, что в ходе этих работ подлодки могли быть модернизированы.

Подлодки проекта 877ЭКМ отличаются конструкцией, адаптированной к эксплуатации в тропическом климате. Основное вооружение этих субмарин — торпедные аппараты калибра 533 мм. В 1990-х годах Иран получил три «Палтуса», хотя первоначальные планы предусматривали поставку шести кораблей. Контракт был скорректирован из-за давления со стороны Соединенных Штатов.

Появление подлодки зафиксировано на фоне роста напряженности между странами. По данным The Wall Street Journal, Тегеран отверг требования США по ядерной программе. При этом американская сторона направила свой авианосец на Ближний Восток.

Ранее американские эксперты назвали российские подлодки главной угрозой для ВМС США в Персидском заливе.