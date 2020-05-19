В Сочи семья объявила голодовку из-за запрета пронести пиццу и роллы в обсерватор

Семья из Санкт-Петербурга, находящаяся в обсерваторе в Сочи, объявила голодовку, не получив разрешения на доставку пиццы и роллов в номер. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение сочинской администрации.

Запрет на передачу находящимся в обсерваторе людям скоропортящейся еды, такой как пицца и роллы, объясняется риском возникновения пищевой токсикоинфекции, пояснил главный врач городской поликлиники №2 Давид Моисеев.

При этом, по данным властей, в обсерваторе предусмотрено сбалансированное трехразовое питание, состав которого меняется с учетом возраста и состояния здоровья находящихся там людей. Кроме того, другие могут передать в обсерватор продукты питания в герметичной упаковке.

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