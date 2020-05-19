Московская инспекция за два дня отменила более 660 штрафов водителям

Московская автодорожная инспекция аннулировала свыше 660 штрафов, выписанных водителям за езду с неправильно указанным номером автомобиля в пропуске, передает «Интерфакс».

Как отмечается, штрафы выписывались из-за ошибки, допущенной водителями. В связи с этим автовладельцам напомнили, что в случае неправильно указанного номера в пропуске они могут обратиться на порталы mos.ru и avtocod.ru для обжалования штрафа.

«МАДИ отменила <...> 133 вчера и 534 сегодня [штрафов], — говорится в сообщении.

По состоянию на 19 мая, в России выявлено более 299 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 4,9 млн.

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