И.о. президента Венесуэлы рассказала о будущем работы посольства в США

Венесуэла и США изучают возможности открытия посольств двух стран. Об этом в интервью телеканалу Venezolana de Televisión рассказала исполняющая обязанности президента боливарианской республики Делси Родригес.

По ее словам, Венесуэла выбрала путь, который позволит обеспечить возвращение президента республики Николаса Мадуро и первой леди Силии Флорес», захваченных и вывезенных в США.

Родригес подчеркнула, что Каракас «идет по данному пути со стратегическим терпением, решимостью, преданностью и с глубокой любовью к народу».

Венесуэла разорвала дипломатические отношения с США в январе 2019 года.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

