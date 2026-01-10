«Есть более высокие задачи»: олимпийский чемпион о достижениях Овечкина

Олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев пожелал российскому нападающему и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину не останавливаться на достигнутом в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит РИА Новости.

«Уверен, что у него есть более высокие задачи для покорения рубежей мирового хоккея. Здесь нет одного компонента успеха. Но то, что он делает, действительно феноменально. Основную роль играет то, что Александр находится в великолепной физической форме», — заявил он.

В ночь на 10 января «Вашингтон» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго Блэкхоукс» со счетом 5:1. Овечкин забросил пятую шайбу своей команды с передачи Мартина Фехервари на 54-й минуте. Этот гол стал для Овечкина 19-м в сезоне.

Таким образом, Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки по количеству шайб в НХЛ с учетом плей-офф до 23 шайб — 993 (916+77) против 1016 (894+122).

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Овечкин обновил рекорд НХЛ по количеству вратарей, которым забивал.