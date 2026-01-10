От наушников до гвоздей: врачи Склифа рассказали, что достали из пациентов в 2025 году

НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского опубликовал подборку самых необычных предметов, которые врачи извлекли из пациентов в 2025 году. Список появился в Telegram-канале медицинского учреждения.

По данным клиники, за год медикам приходилось удалять беспроводные наушники, зубные коронки, абрикосовую косточку, черенок ложки, украшения и даже гвозди, которые пациенты случайно проглатывали, в том числе во время ремонтных работ.

В институте отметили, что подобные случаи выглядят курьезно, однако проблема остается серьезной. Ежегодно в Склиф поступают десятки пациентов с инородными телами в организме. Таким людям требуется экстренная медицинская помощь, а в ряде случаев — длительное восстановление после вмешательства.

