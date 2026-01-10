Размер шрифта
Новости. Общество

От наушников до гвоздей: врачи Склифа рассказали, что достали из пациентов в 2025 году

Врачи Склифа рассказали о самых странных находках внутри пациентов
Телеграм-канал «Склиф»

НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского опубликовал подборку самых необычных предметов, которые врачи извлекли из пациентов в 2025 году. Список появился в Telegram-канале медицинского учреждения.

По данным клиники, за год медикам приходилось удалять беспроводные наушники, зубные коронки, абрикосовую косточку, черенок ложки, украшения и даже гвозди, которые пациенты случайно проглатывали, в том числе во время ремонтных работ.

В институте отметили, что подобные случаи выглядят курьезно, однако проблема остается серьезной. Ежегодно в Склиф поступают десятки пациентов с инородными телами в организме. Таким людям требуется экстренная медицинская помощь, а в ряде случаев — длительное восстановление после вмешательства.

До этого стало известно, что власти России планируют проводить мероприятия, которые будут направлены на повышение уровня медицинской грамотности пенсионеров. Граждан старшего возраста намерены просвещать по вопросам здорового старения и активного долголетия, профилактики, а также лечения возраст-ассоциированных заболеваний и гериатрических синдромов. Кроме того, эту категорию лиц будут информировать о ведении здорового образа жизни в пожилом возрасте, в том числе в рамках школ активного долголетия и школ пожилого пациента.

Ранее в Соцфонде рассказали о самых странных звонках от россиян.

